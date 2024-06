Amunicja krążąca Hero. Połączenie zalet dronów i ppk

Przy tym człowiek cały czas pozostaje w pętli dowodzenia i to on ostatecznie decyduje o przeprowadzeniu ataku. Co więcej atak można przerwać w dowolnej chwili, a Hero powróci na większą wysokość ponownie przechodząc w tryb oczekiwania, aby wykonać atak w innym momencie lub na inny cel. Daje to wojskom lądowym dużą elastyczność. W przypadku nienapotkania wartościowych celów Hero może zostać odzyskany i wykorzystany ponownie.