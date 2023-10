Nowa broń Izraela. Poszła w ruch po raz pierwszy

Atak bojówek Hamasu spotkał się ze zdecydowaną reakcją Izraela. Do sieci systematycznie trafiają nagrania potwierdzające, że w ruch poszła nie tylko broń powszechnie stosowana przez IDF (Siły Obronne Izraela), ale również arsenał uznawany za zapomniany lub zupełnie nowy. Chodzi m.in. o systemy artyleryjskie M270 MLRS , bomby M117 , pociski z białym fosforem czy właśnie Sa'ar 6.

Izrael dysponuje zaledwie trzema tego typu korwetami rakietowymi (czeka jeszcze na czwartą). Pierwsza została oddana do użytku w 2020 r., ostatnia w kwietniu br. Kadłuby do okrętów zostały wykonane na zamówienie w Niemczech. Izraelskie firmy zajmowały się natomiast montażem sprzętu elektronicznego i uzbrojenia.

Izrael nie ujawnił, jaka broń została wykorzystana do zaatakowania celów w Strefie Gazy. W krótkim komunikacie podano jedynie, że były to "różne rodzaje systemów uzbrojenia". Korwety rakietowe typu Sa'ar 6 faktycznie dysponują rozbudowanym arsenałem. Są jednymi z najlepiej wyposażonych tego typu jednostek na świecie.

Sa'ar 6 mierzy przy tym ok. 90 m długości i ponad 13 m szerokości. Wyporność sięga 2 tys. ton. Kosztem ograniczenia zasięgu oraz czasu pracy bez zawijania do portu (ok. 30 dni) Izraelczycy zdecydowali się zadbać o jak największe i nowoczesne uzbrojenie. Udało się też zbudować korwety Sa'ar 6 w technologii stealth.