Umowa warta 17 miliardów złotych. Polska kupuje cenny sprzęt

Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, do Wojska Polskiego zostanie wcielonych niemal 100 haubic samobieżnych Krab. Dokładnie 96 maszyn dla czterech dywizjonowych modułów ogniowych Regina ma trafić w ręce żołnierzy do końca 2029 r. Umowę na cenne dla armii Kraby podpisano w poniedziałek 23 grudnia.

Razem z zakupem Krabów, MON ogłosił również w poniedziałek zakup ponad 250 wozów towarzyszących dla haubic samobieżnych K9. To zwiększa wartość kontraktu o dodatkowe niemal 8 mld zł. Łącznie więc polski przemysł zbrojeniowy podpisał umowy o wartości ok. 17 mld zł.

Przypomnijmy, że polskie haubice Krab to broń, która spisała się już w warunkach bojowych w Ukrainie. Na froncie była wielokrotnie chwalona przez ukraińskich żołnierzy, którzy określali ją mianem sprzętu "zmieniającego sytuację na froncie". Ukraińcy zwracali uwagę przede wszystkim na wydajną jednostkę napędową, która generuje moc na poziomie 1000 KM. Dzięki temu Krab może poruszać się we właściwie wszystkich warunkach - nawet w zimie.

Armatohaubica Krab, produkowana w Hucie Stalowa Wola, to współczesne działo samobieżne, wyposażone w haubicę kal. 155 mm. Sprzęt ten potrafi trafiać cele z odległości od około 5 km do 40 km. Jego maksymalna szybkostrzelność to sześć strzałów na minutę. Wspomniany silnik generujący moc 1000 KM umożliwia maszynie ważącej 48 ton osiągnięcie prędkości do 60 km/h na utwardzonych nawierzchniach.