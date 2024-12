Ewakuacja Rosjan z Syrii. Statek zepsuł się i dryfuje

Do 20 stycznia 2025 r. Rosja ma ewakuować z Syrii swoich żołnierzy , sprzęt i zlikwidować bazy wojskowe – tak, według nieoficjalnych informacji przedstawia się stanowisko nowych syryjskich władz. Część rosyjskich żołnierzy może zostać przesunięta do Libii.

Na Morze Śródziemne wpłynął także nowy rosyjski okręt desantowy "Iwan Gren" – jedna z dwóch wcielonych do służby jednostek projektu 11711. To stosunkowo nowoczesne, oddane w ostatniej dekadzie (choć budowa trwała kilkanaście lat) okręty o długości 135 metrów i wyporności 6,6 tys. ton. Jednostki tego typu mogą zabrać na pokład do 300 żołnierzy, 40 transporterów opancerzonych lub 13 czołgów.