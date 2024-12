Wystarczyło 30 sekund. Nagranie pokazuje poważne zmiany na Grenlandii

Dane pokazują, że brzegi pokrywy lodowej topnieją znacznie szybciej niż jej centrum, szczególnie tam, gdzie lodowce wpadają do morza. Jak donosi Live Science, średnia utrata wysokości lodu wyniosła 1,2 metra, jednak w niektórych miejscach, takich jak lodowiec Zachariae Isstrøm, odnotowano ubytek nawet 75 metrów. Dodatkowo zdjęcia z satelitów pokazują, że najwięcej lodu straciły lodowce uchodzące do oceanu. Czerwone obszary na wizualizacji wyraźnie odwzorowują największe straty. Można ją obejrzeć poniżej:

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Northumbria University, którego wyniki opublikowano na łamach "Geophysical Research Letters", miało na celu nie tylko pomiar utraty lodu, ale również porównanie wyników uzyskanych przez dwa różne satelity - należący do ESA CryoSat-2 i należący do NASA ICESat-2. Pierwszy z nich wykorzystuje radar do pomiaru wysokości powierzchni Ziemi, podczas gdy drugi stosuje technologię laserową. Zadaniem obydwu jest natomiast monitorowanie zmian grubości pokrywy lodowej Grenlandii.