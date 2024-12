Pierścienie Saturna. Kiedy tak naprawdę powstały?

Kiedy powstały pierścienie Saturna? Debata na ten temat trwa od lat. Niektórzy badacze sądzą, że powstały wraz z planetą około 4,5 miliarda lat temu z lodowych szczątków pozostających na orbicie po uformowaniu się Układu Słonecznego. Inni, że pierścienie są bardzo młode i że Saturn w pewnym momencie "złapał" obiekt z pasa Kuipera i stopniowo zredukował go do orbitującego wokół gruzu.

Saturn w Układzie Słonecznym wyróżnia się swoimi charakterystycznymi pierścieniami. Chociaż Jowisz, Uran i Neptun również są otoczone pierścieniami, to w niczym nie przypominają one pierścieni Saturna. Trzy gazowe olbrzymy posiadają pierścienie ledwie dostrzegalne i ciężko je zaobserwować bez odpowiedniego sprzętu.

Kiedy sonda Cassini dotarła do Saturna w 2004 roku, dokonała ciekawego odkrycia. Okazało się, że fragmenty lodu tworzące charakterystyczne pierścienie były dziwnie czyste, pozbawione pyłu, który astronomowie spodziewali się znaleźć, bo przecież od miliardów lat są nieustannie bombardowane mikrometeoroidami. Astronomowie uznali, że to świadczy o tym, iż pierścienie są stosunkowo młode i mają od 100 do 400 milionów lat.