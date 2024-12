Rumunia na zakupach. Zamówiono 1000 wozów opancerzonych

Cobra II to wielofunkcyjny pojazd terenowy opracowany przez turecką firmę Otokar. Wóz ma 4,3 m długości, 2,1 m szerokości i 1,8m wysokości. Napędzany jest silnikiem wysokoprężnym Cummins o mocy 271 KM pozwalającym na rozpędzenie się do prędkości 100 km/h na drodze asfaltowej. Pojazd jest wyposażony w elektroniczny układ kontroli trakcji i regulację ciśnienia w oponach ułatwiające poruszanie się po ciężkim terenie. Dobry stosunek mocy silnika do masy pozwala nie tylko na poruszanie się w ciężkim terenie, ale też umożliwia instalację osłon balistycznych i wzmocnionej ochrony przeciwminowej.

Cobra II jest przeznaczona do transportu personelu (maksymalnie 11 osób), misji rozpoznawczych i misji wsparcia. W zależności od konfiguracji wariantu specjalistycznego pojazd może być uzbrojony w karabiny maszynowe kaliber 7,62 mm lub 12,7 mm, a także zdalnie sterowane stanowiska uzbrojenia, w tym uzbrojone w wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych i armaty automatyczne. Inne wyposażenie specjalistyczne może obejmować radar pola walki, kamery termowizyjne czy system aktywnej obrony. Ogółem jak do tej pory opracowano 30 różnych konfiguracji uzbrojenia i sensorów. Nie wiadomo jeszcze, w jakich wariantach zostaną dostarczone pojazdy dla Rumunii.

Cobra II została wdrożona do produkcji w 2013 r. Od tego czasu wóz wszedł do wyposażenia 20 sił zbrojnych i innych formacji porządku publicznego w trzynastu państwach. Do jego użytkowników zalicza się m.in. Turcja, Arabia Saudyjska czy Ekwador. Poza zadaniami stricte wojskowymi Cobry są wykorzystywane do patrolowania granic czy przez formacje policyjne. Ponadto w maju 2023 r. wozy tego typu zostały zaobserwowane również w Ukrainie.