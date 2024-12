Grecja przekaże sowieckie zestawy plot. Armenii. Czym się będzie bronić?

Jest to wynik szerszej strategii zastępowania starzejącego się sprzętu odpowiednikami zachodnimi i izraelskimi. Decyzja ta pozostaje w zgodzie z planem greckich sił zbrojnych, aby derusyfikować posiadany sprzęt wojskowy i przejść na ekwipunek zachodniej proweniencji. Sankcje wobec Rosji i związane z nimi zakłócenia w łańcuchu dostaw stały się nie lada wyzwaniem w zakresie utrzymania i konserwacji rosyjskich systemów w greckiej służbie. Z pewnością takich trudności nie będą mieć Armeńczycy, którzy dysponują rezerwuarem tych części, a także w miarę bezproblemowo – a na pewno znacznie skuteczniej niż Grecy – mogą otrzymać je od Rosji. Rolę katalizatora w podjęciu decyzji o przyznaniu Armenii systemów uzbrojenia odegrał m.in. fakt, że wiele części zamiennych potrzebnych do ich konserwacji pochodziło z Armenii.

Co więc Grecja oferuje państwu położonemu na Kaukazie Południowym? W pierwszej kolejności ma tam powędrować system przeciwlotniczy S-300PMU-1 Faworit, stacjonujący na Krecie. S-300 początkowo miał być rozmieszczony na greckiej części Cypru, ale ostatecznie z tego zrezygnowano. Rozmiarowo ma wielkość jednego pułku składającego się z czterech zestawów, w tym ośmiu jednostek ogniowych, 32 wyrzutni i 175 pocisków. System S-300 o zasięgu 200 km i zdolności śledzenia do 100 celów jednocześnie po raz pierwszy operacyjnie w Grecji użyto podczas ćwiczeń pod kryptonimem "Lefkos Aetos" w 2013 r., 14 lat po jego pozyskaniu.

Pomimo wcześniejszych dyskusji na temat wysłania systemu S-300PMU1 do Ukrainy w zamian za kolejne zestawy rakietowe MIM-104 Patriot, obawy dotyczące potencjalnych luk w obronie powietrznej doprowadziły do anulowania tych planów. Polemikí Aeroporía posiadają sześć baterii tych amerykańskich systemów, składających się z trzydziestu sześciu wyrzutni, podlegających organizacyjnie 350. Skrzydłu Pocisków Kierowanych, rozmieszczonych w rejonie Aten i Salonik oraz na wyspie Skyros. W uzbrojeniu greckich sił zbrojnych pozostają jeszcze francuskie systemy Crotale NG (9 zestawów) o zasięgu 16 km, 20 wyrzutni Velos używających pocisków Sea Sparrow i zestawy MIM-23 Hawk. Dodatkowe Patrioty byłyby jednak potrzebne, jeśli Grecy chcieliby zmaterializować swoje plany rozciągnięcia w pełni skutecznego parasola ochronnego nad większością swojego terytorium.

Aby zastąpić wycofywany rosyjski sprzęt, Grecja chciałaby zainwestować w nowe izraelskie systemy obrony powietrznej, w tym Procę Dawida, Barak MX i SPYDER-a (Surface-to-air PYthon and DERby). Barak-MX może jednocześnie używać pocisków trzech typów: bliskiego zasięgu Barak MRAD (do 35 km), średniego zasięgu Barak LRAD (do 70 km) i dalekiego zasięgu Barak ER (do 150 km).