Nowa baza śmigłowców dla Wojsk Lądowych. Powstanie w Lublinie

Już w 2023 r. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych sygnalizowało "chęć zwiększenia liczby dostępnych miejsc do bazowania lotnictwa wojskowego, wykorzystując w tym celu cywilne porty lotnicze" - przypomina Portal Militarny. To pokazuje rosnące potrzeby w tym zakresie. Do 2030 r. Polska będzie posiadała ok. 116 samolotów bojowych. Do tego dochodzi znaczna liczba innych samolotów, w tym śmigłowców, które mają stacjonować m.in. w Lublinie.