Największa baza NATO w Europie. Będzie "niezatapialnym lotniskowcem" sojuszu

Serwis Topwar.ru zwrócił uwagę, że baza będzie "niezatapialnym lotniskowcem na Morzu Czarnym" . Na jej terenie pojawią się nowe pasy startowe, hangary dla samolotów, obiekty do przechowywania i rozmieszczania broni, magazyny paliwa i smarów, sprzęt szkoleniowy, szkoły, przedszkola, sklepy, a nawet szpital. Baza ma osiągnąć gotowość operacyjną do 2040 r.

Już teraz Rumunia i jej bazy wojskowe odgrywają istotną rolę w działaniach NATO, jak i samych Stanów Zjednoczonych. Wynika to m.in. ze strategicznego położenia Rumunii nad Morzem Czarnym oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy . Długość granicy tych państw to ok. 650 km.

MQ-9 Reaper służą głównie do realizacji misji wywiadowczych, obserwacyjnych, namierzania i rozpoznania celów (ang. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, ISTAR) oraz misji szturmowych. Mogą być używane zarówno na lądzie, jak i na morzu. Są następcą zasłużonych dronów MQ-1 Predator. Mają długość 11 m, wysokość 3,8 m, rozpiętość skrzydeł 20 m, a ich maksymalna masa startowa to 4763 kg. Przy czym wewnętrzna ładowność urządzenia to 386 kg, a zewnętrzna aż 1361 kg.