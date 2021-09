Nolan nakręci nowy film. Ma być poświęcony "ojcu bomby atomowej"

Bomba ważyła ok. 4 ton i doprowadziła do śmierci nawet 90 tys. ludzi. Oznacza to, że zginęło ok. 30 proc. ludzi, którzy przebywali wówczas w mieście. Jak pisaliśmy na łamach WP Tech, "Chłopczyk" zabił również 12 amerykańskich żołnierzy, którzy znajdowali się w Hiroszimie w charakterze jeńców.