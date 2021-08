Amerykańscy jeńcy w Hiroszimie. Bomba atomowa zabiła obywateli USA

Nieudana misja "Samotnej Damy"

Bomba atomowa "Little Boy" (ang. "Chłopczyk") została zrzucona na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 r. z pokładu samolotu Boeing B-29 Superfortress "Enola Gay" z wysokości 9,5 km. Broń miała 3 m długości, 71 cm średnicy i ważyła 4 tony. Szacuje się, że w wyniku eksplozji mogło zginąć nawet 90 tys. ludzi, co stanowiło ok. jedną trzecią wszystkich osób przebywających w tym czasie w mieście.