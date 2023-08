Nocny atak Rosji. Ukraińcy strącili większość maszyn

Okupanci "zaatakowali z kierunku północnego dronami Shahed 136/131. Ogółem odpalili z rejonu Kurska 17 dronów. Siły Powietrzne we współpracy z obroną przeciwlotniczą innych elementów Sił Obrony Ukrainy zniszczyły 15 aparatów bezzałogowych wroga" – głosi komunikat lotnictwa ukraińskiego .

Rosyjskie wojsko już od blisko roku wykorzystuje irańskie drony Shahed-136 . To bezzałogowe maszyny o długości 3,5 m, osiągające prędkość 185 km/h i cechujące się zasięgiem powyżej 2000 km. Ich głowice bojowe ważą nawet do 40 kg, ale największym atutem jest bardzo niska cena produkcji, wynosząca około 20 tys. dol. za sztukę. Wynika ona przede wszystkim z faktu wykorzystania powszechnie dostępnych części.

Mniejszymi dronami Shahed-131 Rosjanie zaczęli interesować się w październiku 2022 roku. Pod względem technologicznym ta maszyna jest bardzo zbliżona do modelu "136", ale jej długość wynosi 2,6 m, zasięg to niespełna 1000 km, a masa głowicy bojowej nie przekracza 15 kg. Jej możliwości bojowe są więc mniejsze, ale niewielkie gabaryty sprawiają też, że trudniej jest go wykryć.