Putinowski samolot na Krymie. To niecodzienny widok w tym regionie

Nie wiadomo, kto podróżował na pokładzie samolotu Tu-204-300. Pewnie jest jednak, że to maszyna będąca częścią tzw. Specjalnej Eskadry Lotniczej, czyli grupy samolotów, z których korzystają kremlowscy VIP-owie, w tym Władimir Putin i inni urzędnicy państwowi. Jego lot najprawdopodobniej rozpoczął się w Moskwie, a celem był okupowany przez Rosjan Krym. Eksperci tzw. białego wywiadu zauważyli, że samolot wystartował z międzynarodowego lotniska w Symferopolu. Z dostępnych informacji wynika, że był to samolot o numerze bocznym RA-64059.

Tu-204-300 to jedna z wersji Tu-204, czyli dwusilnikowego samolotu pasażerskiego, który powstał w biurze konstrukcyjnym Tupolewa na zamówienie Aerofłotu. Jest wersją przedstawianą jako samolot dalekiego zasięgu. W porównaniu do bazowego Tu-204, który opracowano jako odpowiednik amerykańskiego Boeinga 757, posiada krótszy o 6 metrów kadłub. Cechuje go także mniejsze zużycie paliwa, a także większa ekonomika lotu. Wersja VIP-owska oczywiście posiada specjalne wyposażenie.