Niezwykłe odkrycie w Peru. Szczątki ludzi sprzed 1200 lat skrywają tatuaże

Badania z wykorzystaniem laserowej stymulacji fluorescencji (LSF) odkryły szczegółowe tatuaże na 1200-letnich mumiach z kultury Chancay w Peru. Swoje ustalenia grupa naukowców opublikowała właśnie na łamach magazynu The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Technika pozwala na wizualizację drobnych linii tatuaży, niewidocznych przy użyciu innych metod, takich jak ultrafiolet.

Prześwietlili laserem ponad 100 mumii

Tatuaże odkryte na szczątkach z Peru sprzed 1200 lat. Zdjęcie z artykułu opublikowanego w PNAS "Ukryta artystyczna złożoność peruwiańskiej kultury Chancay odkryta w tatuażach dzięki fluorescencji stymulowanej laserem" © Licencjodawca

Naukowcy przebadali ponad 100 zmumifikowanych szczątków z kultury Chancay (ok. 900-1533 n.e.), które pozostają w Muzeum Archeologicznym Arturo Ruiz Estrada na Narodowym Uniwersytecie José Faustino Sáncheza Carrión w mieście Huacho. Nowa metoda obrazowania polega na naświetlaniu obiektu laserem, co powoduje fluorescencję badanej powierzchni. W przypadku tatuaży LSF uwidacznia kontrast między tuszem a skórą, eliminując problem rozmywania się wzorów na skutek upływu czasu.

Badania wskazują, że artyści Chancay prawdopodobnie używali narzędzi cieńszych niż współczesne igły do tatuowania. Odkryte tatuaże zawierają linie o szerokości zaledwie 0,1 do 0,2 mm. Dla porównania, standardowa igła do tatuowania nr 12 ma 0,35 mm. Sugeruje to, że do tworzenia tych precyzyjnych wzorów używano narzędzia o znacznie mniejszej średnicy. Naukowcy przypuszczają, że artyści Chancay mogli używać pojedynczej igły kaktusa lub zaostrzonej kości zwierzęcej, opierając się na materiałach dostępnych w tamtym czasie.

Odkryte wzory są głównie geometryczne i pojawiają się również na ceramice i tekstyliach Chancay. Dominowały motywy geometryczne, zwłaszcza trójkąty, ale znaleziono również wzory roślinne i zwierzęce. Tak cienkie narzędzia pozwoliłyby na osiągnięcie poziomu szczegółowości i precyzji, który widzimy na tatuażach odkrytych dzięki technice laserowej fluorescencji (LSF).

Kultura Chancay z Peru. Zdjęcie z artykułu opublikowanego w PNAS "Ukryta artystyczna złożoność peruwiańskiej kultury Chancay odkryta w tatuażach dzięki fluorescencji stymulowanej laserem" © Licencjodawca

"LSF rozszerza zakres analizy tatuaży i poziom szczegółowości, jaki może ona przynieść, zapewniając nową technikę uzyskiwania dalszych informacji na temat tej ważnej formy sztuki" - twierdzą autorzy artykułu. Twierdzą, że tatuaże są osobistymi i kulturowymi odzwierciedleniami dawnych czasów.