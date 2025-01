Polak znalazł go na pustyni. Leżał tam przez 70 lat

Jakub Perka, wyruszając do Egiptu w ramach zagranicznego zlecenia, nie spodziewał się odkrycia, które przydarzyło mu się w maju 2012 r. Na pustyniach Egiptu natknął się na świetnie zachowany samolot RAF, pozostałość po II wojnie światowej. Wrak znaleziony przez niego był nieznany aż do tego momentu, mimo że leżał na rozległym terenie egipskiego wojska.

Podczas odkrycia pod skrzydłem samolotu znajdował się prawie kompletny spadochron, co sugerowało, że pilot prawdopodobnie przeżył lądowanie. Eksperci ustalili trajektorię lotu i doszli do wniosku, że samolotem pilotował sierżant Dennis Copping.

Dodajmy, że znaleziona na pustyni maszyna, czyli Curtiss P-40, to samolot, który pierwszy raz wzbił się w powietrze w październiku 1938 r. Jego napęd gwarantował silnik Allison V-1710-39 o mocy 1150 KM. Jednostka rozpędzała samolot do prędkości ok. 550 km/h. Zasięg na jednym zbiorniku paliwa sięgał zaś ok. 1200 km.