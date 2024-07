Niezwykłe widowisko nad morzem. Tęcza straciła kolory

Czym w zasadzie jest biała tęcza określana również jako tęcza we mgle? Generalnie rzecz ujmując jest to zwykła tęcza – powstaje w analogiczny sposób do swojego pełnego kolorów odpowiednika. Różnica pomiędzy tymi zjawiskami jest natomiast taka, że tęcza we mgle powstaje na kroplach mgły. Stąd też jej wyblakła barwa.