Plaża nad Bałtykiem zmieniła kolor. Teraz jest fioletowa

Serwis RMF 24 skontaktował się z prof. Leszkiem Łęczyńskim z Katedry Geofizyki Uniwersytetu Gdańskiego, który wyjaśnił, co odpowiada za fioletową barwę piasku na bałtyckiej plaży. - Plaża zbudowana jest z piasku, czyli z minerałów, które są reprezentowane przez krzemionkę i nie tylko. One mają ciężar właściwy rzędu 2,55 - 2,65 gramów na centymetr sześcienny. Natomiast są minerały ciężkie, odznaczają się właśnie interesującą barwą: są barwy fioletowe, granatowe. Ich ciężar właściwy oscyluje w granicach 3 gramów na centymetr sześcienny. Fala dokonuje selekcji. Minerały ciężkie, czyli dysten, cyrkon, granaty pozostają, wypłukane są tylko te minerały z grupy krzemionki, które mają mniejszy ciężar właściwy - podkreślił ekspert w rozmowie z reporterem Stanisławem Pawłowskim.

Prof. Łęczyński dodał też, że jest to rzadkie zjawisko, a do jego powstania potrzebny jest odpowiedni kierunek fal, które zbliżają się do strefy brzegowej. Warto więc udać się i zobaczyć fioletową plażę, zwłaszcza że szybko może ona wrócić do swojego "standardowego" koloru. Zmiana koloru nie jest niebezpieczna, wynika z nagromadzenia minerałów, głównie granatów i magnetytów, dlatego też nie powinniśmy obawiać się kąpieli w jej pobliżu, czy spacerów.