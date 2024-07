Istnieje życie pozaziemskie? Jeśli tak, to właśnie tam

Poszukiwania życia w kosmosie trwają od lat – i mimo to nauka wciąż nie dostarczyła wiarygodnych dowodów, które mogłyby potwierdzić, że gdzieś z dala od Ziemi funkcjonują żywe stworzenia.

Naukowcy nie składają jednak broni i próbują odnaleźć jakiekolwiek ślady, które mogłyby zmienić sposób, w jaki spoglądamy w bezkres nieba z myślą, czy poza formami życia na Ziemi istnieje coś więcej. W najnowszych symulacjach komputerowych wykazano, że niskotemperaturowe kominy hydrotermalne na dnach oceanów księżyców Jowisza (Europa, Ganimedes) lub Saturna (Enceladus) w teorii mogą nadawać się do życia – podaje portal Live Science.

Live Science wyjaśnia, że wspomniane kominy hydrotermalne stanowią źródło energii chemicznej i ciepła. Jednocześnie są też jednym z miejsc, które mogło przyczynić się do powstania życia na Ziemi. Naukowcy sugerują wobec tego, że kominy hydrotermalne zlokalizowane na dnie oceanów pod lodem na księżycach Jowisza (Europa, Ganimedes) lub Saturna (Enceladus) mogły przyczynić się do ogrzania oceanów, a w dalszej kolejności stać się zalążkiem dla rozwoju żywych istot .

Uczeni zwracają jednak uwagę, że to tylko teoria, której nie poparto dotychczas konkretnymi dowodami. Modelowanie komputerowe skupiano na kominach o wyjątkowo wysokiej temperaturze. Na Ziemi tego typu obiekty pobierają energię z jądra, natomiast lodowe księżyce nie mają takich jąder. Pojawia się więc pytanie, czy kominy hydrotermalne mogłyby przetrwać tak długo, aby przez długi okres utrzymywać odpowiednie warunki do powstania życia i jego rozwoju.

Na to pytanie wciąż brakuje odpowiedzi, w związku z czym przed naukowcami pozostaje jeszcze wiele pracy, aby ustalić, czy na księżycach Jowisza i Saturna mogą istnieć warunki odpowiednie do rozwoju życia. Kierujący zespołem naukowców zajmujących się symulacją wspomnianych kominów Andrew Fisher z University of California (Santa Cruz), wyjaśnił, że uczeni opierali swoje symulacje na systemie cyrkulacji w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego.