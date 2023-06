Niezwykle rzadkie nagranie. Potyczka Ukraińców z Rosjanami

Unikalny charakter nagranie zawdzięcza dużej liczbie czołgów, które znalazły się w jednym miejscu i toczą między sobą bój. Opublikowany na profilu zespołu OSINT Technical film jest "zapisem jednego z największych starć bliskiego zasięgu sfilmowanych w Ukrainie" – czytamy na Twitterze. Ukraińcom udało się zniszczyć przynajmniej jedną wrogą jednostkę , a wykorzystali do tego najprawdopodobniej T-64BW. Dodatkowo na nagraniu udało się zarejestrować moment wyrzucenia wieży wrogiego czołgu w powietrze - to fragment widoczny w okolicach 39 sekundy.

Wspomniany nowy celownik termowizyjny TPN-1-TPW pozwala wykrywać cele w odległości nawet 5 km i skutecznie identyfikuje jednostki w zasięgu 4 km. System działa w każdych warunkach, bowiem bez trudu radzi sobie w dzień i w nocy, ale też podczas opadów śniegu. Armatę kal. 125 mm zintegrowano z cyfrowym systemem kierowania ogniem, która jest wyposażona w system stabilizacji i podążania za celem. To pozwala prowadzić ostrzał nawet pozostając w ruchu , a to istotny czynnik zapewniający większe bezpieczeństwo podczas bezpośrednich starć na bliskim zasięgu.

System łączności cyfrowej z radiostacją Lybid-K 2RB gwarantuje skuteczny zasięg komunikacji do 70 km i pozwala przesyłać zaszyfrowane dane z pozycjami wrogich jednostek. To ważne wsparcie, które umożliwia prowadzenie dodatkowego ostrzału np. z udziałem oddalonej artylerii.

Warto podkreślić, że obecnie każda strata czołgu w armii rosyjskiej jest na wagę złota. Rosjanie w ostatnim czasie rozpoczęli przygotowanie zardzewiałych T-80BW do walki, co świadczy o dużych niedoborach w sprzęcie. Poza tym japoński dziennik Nikkei zauważył, że Putin z powrotem sprowadza do Rosji sprzęt, który wcześniej wysłano do Indii oraz Birmy.