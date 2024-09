Niezwykłe odkrycie w jądrze Ziemi. Tajemnicza "warstwa" zmieni nasze postrzeganie planety

Ostatnie prace naukowe pokazują, że na krawędzi jądra Ziemi zidentyfikowano dowody na istnienie "warstwy" , jednak najnowsze badania sugerują, że nie jest to sfera otaczająca całe jądro, lecz obecna tylko na niektórych szerokościach geograficznych. Formuje ona coś w rodzaju paska czy też pasu, owijającego zewnętrzne jądro naszej planety.

Ich analizy wykazały, że sygnały ze stacji znajdujących się na równiku różnią się od tych na wyższych szerokościach geograficznych, co sugeruje, że warstwa ta ma kształt pasu. Naukowcy spekulują, że może to być związane z intensywniejszym transferem ciepła w tym regionie, co mogłoby mieć znaczenie dla zachowania się pola magnetycznego Ziemi, mającego kluczowe znaczenie dla życia na naszej planecie.