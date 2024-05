Ogromny podziemny ocean. Jest w nim więcej wody niż na Ziemi

Serwis Earth przypomina, że naukowcy od dawna spekulują na temat istnienia ogromnego oceanu, ukrytego pod powierzchnią, pomiędzy płaszczem górnym a płaszczem dolnym w tzw. strefie przejściowej, na głębokości od 400 do 650 km. Zaznacza też, że geofizyk Steve Jacobsen z Northwestern University i sejsmolog Brandon Schmandt z Uniwersytetu w Nowym Meksyku na łamach czasopisma naukowego "Science" w 2014 r. jako pierwsi przedstawili bezpośrednie dowody na istnienie takiej struktury.

Zdaniem badaczy ogromny podziemny ocean rozciąga się pod powierzchnią Stanów Zjednoczonych na głębokości ok. 650 km. Udało im się to ustalić, korzystając z licznych sejsmografów, które w 2000 r. zostały rozmieszczone na terenie USA. Urządzenia wykryły i przeanalizowały fale sejsmiczne wygenerowane przez ponad 500 trzęsień ziemi. Fale poruszając się w głąb planety w tzw. strefie przejściowej, przyśpieszały, co sugerowało istnienie rozległego zbiornika wodnego.