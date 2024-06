Jądro wewnętrzne Ziemi obraca się coraz wolniej. Naukowcy mówią o skutkach

W nowych badaniach, które ukazały się na łamach pisma "Nature" (DOI: 10.1038/s41586-024-07536-4) naukowcy z University of Southern California (USC) ustalili, że jądro wewnętrzne Ziemi zwalnia w stosunku do powierzchni planety. Na to spowolnienie, jak wskazują uczeni, wpływa przyciąganie grawitacyjne płaszcza Ziemi oraz dynamika płynnego jądra zewnętrznego, które otacza jądro wewnętrzne. Zjawisko to potencjalnie może nieznacznie wpłynąć na obrót Ziemi.