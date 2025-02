Niezwykłe badanie. Cząstki z Alpha Centauri w Układzie Słonecznym

Alpha Centauri to najbliższy układ gwiezdny w odniesieniu do naszej planety. Składa się z trzech gwiazd: Alpha Centauri A, B oraz Proxima Centauri. Badania opublikowane w "Planetary Science Journal" przez Cole'a Grega i Paula Wiegerta z Uniwersytetu Zachodniego Ontario wskazują, że materia z tego układu może docierać do Ziemi. Układ ten zbliża się do nas z prędkością 22 km/s.