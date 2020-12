Niezwykła mapa Drogi Mlecznej. Po raz pierwszy odwzorowano, co dzieje się na jej obrzeżach

Po raz pierwszy badacze byli w stanie zbadać antycentrum galaktyki , czyli kierunku przeciwnego do centrum. Dzięki zebranym danym mają szansę lepiej zrozumieć, jak wyglądała Droga Mleczna w dalekiej przeszłości. Dodatkowo najnowsze dane Gai uzupełniły spis gwiazd Drogi Mlecznej i ich ruch na niebie, dzięki czemu powstał największy dotychczasowy zbiór tych danych.

Co to jest Gaia?

Gaja to obserwatorium kosmiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), wystrzelone w 2013 roku i mające działać do ok. 2022. Jego działanie opiera się na astrometrii, czyli mierzeniu pozycji, odległości i ruchu gwiazd.