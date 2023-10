Niewidzialni aniołowie stróże. Brytyjczycy wysłali RC-135 Rivet Joint w pobliże Izraela

Premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak poinformował 12 października o rozmieszczeniu samolotów oraz okrętów we wschodniej części Morza Śródziemnego w celu wsparcia Izraela i wzmocnienia stabilności w regionie. Wśród sił skierowanych do regionu są samoloty obserwacyjne Królewskich Sił Powietrznych, które zgodnie z zapowiedziami Londynu mają "pomóc partnerom w monitorowaniu pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa regionalnego".

Wielka Brytania na swoim wyposażeniu posiada maszyny RC-135W Rivet Joint. Są to samoloty zaprojektowane przez amerykański koncern lotniczy, zbrojeniowy i kosmiczny Boeing do zwiadu elektronicznego i fotograficznego dla Sił Powietrznych USA (USAF). Jest to zaawansowana wersja RC-135, znana również pod nazwą "Airseeker", wyposażona w zestaw czujników do śledzenia i identyfikacji sygnałów geolokalizacji w widmie elektromagnetycznym.