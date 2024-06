Nieudolność Rosjan w obwodzie ługańskim. Tracą czołgi na potęgę

W Ukrainie najczęściej widywane są modele T-90 oraz T-90M. Tym razem łupem Ukraińców padł jednak rzadszy T-90A, który na wyposażeniu Rosjan znajduje się dopiero od 2005 r. Podobnie jak inne czołgi z tej rodziny wykorzystuje pancerz reaktywny Kontakt-5, ale dysponuje ulepszoną wieżą oraz zmodernizowaną armatą 2A46M-5 kal. 125 mm przystosowaną do dłuższych pocisków. Dodatkowo posiada lepszą optoelektronikę oraz system ochrony Sztora-1 i silnik o mocy 1000 KM.

T-72B to jedne z najbardziej rozpowszechnionych w rosyjskiej armii modeli z rodziny T-72. To czołgi mierzące ponad 9,5 m długości, które ważą 44 t. Są wyposażone w armatę kal. 125 mm o szybkostrzelności ok. 6-8 pocisków na minutę, karabin maszynowy kal. 7,62 mm oraz karabin maszynowy kal. 12,7 mm.