Nieudolna próba ataku Rosjan. Chcieli efektu psychologicznego?

"Obok zdesperowanych Rosjan grupa ISIS sprawia wrażenie profesjonalistów" – czytamy w komentarzach pod nagraniem próby ataku kamikadze w wykonaniu Rosjan na profilu Ukrainian Front na Twitterze. Transporter MT-LB z zablokowanym pedałem przyspieszenia parł do przodu, podczas gdy dwuosobowa załoga uciekała z wozu, ile sił w nogach.

Robili to nie bez powodu, bowiem w maszynie miały znajdować się materiały wybuchowe o masie ponad 1 tony – twierdzą rosyjskie media. Tej informacji nie można skonfrontować z rzeczywistością, jednak w teorii MT-LB powinien poradzić sobie z takim ciężarem. Cel był oczywisty: dotrzeć do wrogiego stanowiska i zdetonować pojazd.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W całej tej akcji należy zwrócić na jedną rzecz. Atak kamikadze w wykonaniu Rosjan mógł mieć wyłącznie wymiar psychologiczny, choć i to jest kwestią dyskusyjną. Przede wszystkim MT-LB poruszał się z niską prędkością. Oznacza to, że bez trudu mógł zostać zniszczony przez wojska obrońców. Oprócz tego nie jest znane, jakiego sposobu detonacji używają Rosjanie. Z nagrania wynika, że wóz eksplodował zanim dotarł do stanowiska Ukraińców, a więc najprawdopodobniej nie ranił żadnego z żołnierzy.

Zarówno w przypadku użycia zapalnika czasowego lub zdalnego, Rosjanie uciekają z wozu zbyt szybko, aby stanowić realne zagrożenie dla swojego przeciwnika – przez co kolejny raz stanowią zagrożenie dla samych siebie i tracą kurczące się zapasy sprzętu bojowego.

MT-LB skonstruowano z myślą o przewożeniu amunicji

Produkowany od lat 60. ubiegłego wieku transporter MT-LB powstał jako ciągnik artyleryjski do holowania armaty T-14 wraz z niezbędną do niej amunicją. Poza dwuosobową załogą niezbędną do poruszania się maszyny, jego wnętrze pomieści dodatkowych dziesięciu żołnierzy.

Trudno w przypadku tego pojazdu mówić o istotnym znaczeniu na polu walki, bowiem pancerz o grubości od 3 do 10 mm jest łatwym do przebicia celem właściwie dla każdej broni w Ukrainie. Podstawowa wersja MT-LB jest uzbrojona w karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm umieszczony w obrotowej wieży, który może zagrozić wyłącznie piechocie oraz słabo opancerzonym pojazdom.

Długi na niemal 6,5 metra wóz o szerokości 2,86 metra i wysokości 1,87 metra rozpędza się do ok. 60 km/h na równej powierzchni, natomiast w wodzie porusza się z prędkością maksymalną 4,5 km/h. Zatankowany do pełna (450 litrów) zbiornik paliwa gwarantuje ok. 500 km zasięgu.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski