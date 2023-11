Niespodziewane wsparcie Ukrainy? Kraj z południa ma cenną amunicję

Pociski kal. 203 mm mogłyby przydać się Ukrainie do poradzieckiej armaty 2S7 Pion. Dzięki wykorzystaniu tak potężnych pocisków (ich waga może dochodzić ok. 100 kg) pozwala ona na eliminowanie kluczowych celów wroga, w tym składów amunicji i fortyfikacji. Całość ma ponad 13 m długości i waży 46,5 tony, ale pozostaje sprzętem samobieżnym, porusza się na gąsienicach.

Stany Zjednoczone już jakiś czas temu dostrzegły, że zapasy szybko się kurczą i podjęły decyzję o zwiększeniu produkcji amunicji w swoich zakładach. Od wiosny 2024 r. armia USA ma otrzymywać ok. 56 tys. sztuk miesięcznie, a od 2025 r. co najmniej 100 tys. sztuk miesięcznie. Również UE ma problemy z kluczowymi pociskami. Kilka tygodni temu stało się jasne, że Ukraina nie otrzyma w terminie obiecanego wsparcia .

Dla Grecji trwające negocjacje mogą być okazją do zadbania o stan swojej armii. W listopadzie ubiegłego roku Stany Zjednoczone zwróciły się do Aten o rezygnację z rosyjskich systemów rakietowych S-300 i Tor-M1, aby następnie mogły one pomóc Ukrainie. Teraz Grecja może być na to gotowa, ale prawdopodobnie będzie oczekiwała, że Stany Zjednoczone zastąpią starsze rozwiązania systemami Patriot.