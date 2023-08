Kraj z południa wejdzie do gry? Setka czołgów może trafić do Ukrainy

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Atenach okazała się bardzo owocna. Po rozmowach z premierem Kyriakosem Micotakisem udało się dojść do porozumienia i wciągnąć Grecję do koalicji mającej szkolić ukraińskich pilotów na F-16 . Niewyliczone, że kraj z południa pomoże armii obrońców jeszcze bardziej. Warunkiem jest zgodna na propozycję, jaką przedstawił niemiecki rząd. Z ustaleń greckiego dziennika Flight wynika, że Berlin zaoferował Grecji bardzo interesującą wymianę.

"Niemiecki rząd zaoferował Grecji by ta przekazała Ukrainie czołgi Leopard 1 w zamian za kontrakt na modernizację i przekazanie Grecji swoich czołgów. Jeśli transakcja się powiedzie, Ukraina może otrzymać do 100 czołgów Leopard 1" - podał na swoich łamach grecki dziennik.

Nie byłaby to pierwsza tego typu umowa. Już wcześniej Grecja zgodziła się na przekazanie Ukrainie BMP-1, w zamian za co otrzymała z Niemiec lepiej wyposażone bojowe wozy Marder 1A3. Teraz również może wiele zyskać.

Dziennikarze greckiego dziennika zauważają, że właściwie jedynym wymogiem stawianym przez Niemcy jest przekazanie Ukrainie czołgów "w stanie używalnym". Jest to zaznaczane nieprzypadkowo, greckie czołgi Leopard 1 nie przechodziły modernizacji, więc z racji ich wieku pojawiają się obawy o stan techniczny. Łącznie Grecja ma ok. 500 czołgów Leopard 1 w kilku wariantach, głównie są to Leopardy 1A5/GR.

Niemcy mieliby dokładnie sprawdzić przede wszystkim układ kierowania ogniem EMES 18 z celownikiem termowizyjnym, który bazuje na systemie EMES 15 z pierwszych wariantów czołgu Leopard 2. To jedna z ważniejszych zmian w czołgach Leopard 1A5 względem poprzednich generacji. Poza tym są to maszyny korzystające z gwintowanych armat kal. 105 mm i silników pozwalających załodze na osiąganie prędkości do ok. 65 km/h na twardej nawierzchni oraz ok. 40 km/h w terenie.