Czytanie w myślach jest możliwe. Naukowcy już to robią

Z pomocą przybywa wyrafinowany system do rejestrowania sygnałów elektrycznych. Niezbędne było wszczepienie elektrod do mózgu mężczyzny , dzięki czemu implant jest w stanie wyłapywać taką aktywność, która świadczy o pomyśleniu bardzo konkretnej rzeczy.

Tym sposobem sparaliżowana osoba bez zdolności do mówienia jest w stanie składać litery i za ich pośrednictwem tworzyć słowa. Dla zdrowego człowieka wypowiedzenie jednego zdania jest banalnie proste, lecz dla niektórych komunikacja ze światem może być praktycznie nieosiągalna. Właśnie dlatego zdolność do wypowiedzenia choćby paru słów jest wręcz zbawienna dla osób w trudnej sytuacji zdrowotnej.

Dlaczego zdecydowano się na wykorzystywanie alfabetu NATO? Czy nie prościej pomyśleć o samej literze "a"? Naukowiec Sean Metzger tłumaczy, że takie słowa kodowe zostały opracowane po to, żeby ułatwić komunikację w hałaśliwym środowisku. Jest to bardzo przydatne m.in. dla policjantów i żołnierzy, lecz próby wyłapywania aktywności mózgu o bardzo konkretnym schemacie również można uznać za pracę w hałaśliwym środowisku. W takim wypadku rolę szumu utrudniającego komunikację odgrywają liczne sygnały pochodzące z mózgu.

BCI (brain-computer interface), czyli interfejsu mózg-komputer to niezwykła technologia, która staje się coraz bardziej wyrafinowana i w uproszczeniu jest sposobem na to, żeby ludzkie myśli trafiały bezpośrednio do komputerów. To ogromny potencjał m.in. dla sparaliżowanych osób, lecz w przyszłości takie coś może być wykorzystywane również w innych celach.