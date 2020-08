Niepokojący wpływ koronawirusa na mózg. Objawy mogą wystąpić po wielu latach

Zakażenie komórek nabłonka i układu sercowo-naczyniowego lub długofalowy stan zapalny przyczyniają się do trwałych zmian neurologicznych po COVID-19. Najnowsze badania opublikowane przez Natalie C. Tronson, profesor nadzwyczajną psychologii Uniwersytetu Michigan sugerują, że SARS-CoV-2 może też zwiększać ryzyko utraty pamięci.

Eksperta zwraca przede wszystkim uwagę na to, że przyczyną długofalowych konsekwencji dla mózgu jest nie tylko bezpośrednia infekcja wirusowa tkanki mózgowej:

Chociaż takie osłabienie może nas denerwować, to zdaniem ekspertki jest kluczowe w procesie leczenia. Dzięki temu, że jesteśmy mniej aktywni, układ odpornościowy może działać, by zwalczyć chorobę. Co więcej, "wycofanie społeczne może pomóc zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa", dodaje.