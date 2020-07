Polska firma zbuduje robotyczne ramię dla ESA. Otrzyma na to 2,5 mln euro

- Projekt TITAN to wielki sukces firmy, na który pracowaliśmy z zespołem naszych podwykonawców przez prawie 3 lata. Projekt ten jest dla nas szczególnie istotny - to dowód zaufania ESA, która powierzyła integrację całego podsystemu satelitarnego polskiej organizacji. Czeka nas dużo wytężonej pracy, ale to ważny krok w osiągnięciu strategicznych celów spółki. Realizacja projektu TITAN przybliży nas do wprowadzenia ramienia robotycznego na rynek komercyjny - komentuje prezes PIAP Space Mateusz Wolski, cytowany w komunikacie Centrum Łukasiewicz.