Niepojące wieści dla świata. Myśliwce MiG‑31BM w rękach Rosjan

Modernizacje wynikają z faktu, iż MiG-31BM nie jest maszyną powstającą od postaw. To wersja rozwojowa myśliwców MiG-31 , które powstały jeszcze w latach 70. w celu ochrony ZSRR przed potencjalnym uderzeniem amerykańskich bombowców strategicznych . Rosja ich już nie produkuje, w związku z czym Zakłady Lotnicze Sokół dokonują modernizacji do poziomu MiG-31BM.

MiG-31BM ma lepsze zdolności bojowe. Napędzany przez dwa silniki turbowentylatorowe D-30F-6, ten myśliwiec przechwytujący jest w stanie osiągnąć pułap do niemal 21 tys. m oraz rozwijać prędkość do 2,8 Ma (ok. 3 tys. km na godzinę).

Z punktu widzenia Rosjan bardzo ważne jest wyposażenie tej mierzącej ponad 22 m długości maszyny. Producent stosuje tutaj nie tylko radar dalekiego zasięgu, ale również miejsca na różnego rodzaju uzbrojenie. Mogą być to pociski powietrze-powietrze, w tym groźne R-77 oraz R-37. Dzięki nim MiG-31BM stanowi realne zagrożenie dla przeciwnika nawet na dużym dystansie. Zasięg pocisków R-77 oraz R-37 dochodzi do ok. 300 km. Przenoszą one głowice odłamkowo burzące o masie odpowiednio 22 kg oraz 60 kg.