Nieoczekiwany skutek pandemii. COVID-19 wpływa na firmę Elona Muska

Sciene Alert zwraca uwagę, że ciekły tlen jest zwykle transportowany na odległości wynoszące nie więcej niż ok. 480 km. Istnieje wprawdzie możliwość przewożenia go na dłuższych odcinkach, ale wymaga to złożonych operacji logistycznych. Niezbędne jest również odpowiednie przeszkolenie kierowców cystern. Wynika to z faktu, że ciekły tlen jest substancją wybuchową i łatwopalną, a w miejscach, gdzie startują rakiety kosmiczne, generowane są wysokie temperatury.