Niemieckie fregaty zyskają potężne działo. Waży blisko 17 ton

OTO 127/64 LW Vulcano to zaawansowane technologicznie działo morskie, zapewniające stałe wsparcie operatorom i pokładowemu systemowi zarządzania walką. Serwis Naval News podkreśla, że jest to broń unikalna na międzynarodowym rynku, wykorzystująca standardową amunicję 127 mm, jak również oba warianty amunicji Vulcano 127 mm firm Guided Long Range (GLR) i Ballistic Extended Range (BER).

Działo bez amunicji waży ok. 16780 kg, a długość lufy to ok. 8 m. Szybkostrzelność armaty wynosi ok. 32 strz./min, a prędkość wylotowa pocisku wynosi 808 m/s. Efektywny zasięg ognia mieści się w przedziale pomiędzy 70 a 120 km.