Potężne wsparcie z Niemiec. Ukraińcy zamówili 300 bezzałogowców

Jak donosi ukraiński serwis Militarny "drony zostały zamówione w ramach wsparcia wojskowego Sił Zbrojnych Ukrainy, finansowanego przez rząd Niemiec". To już trzecie zamówienie Kijowa na te urządzenia. W sierpniu zamówiono 33 bezzałogowce typu Vector, a w styczniu 2023 r. 105 dronów. Urządzenia sprawdziły się na polu walki, "gdzie udowodniły swoją skuteczność w operacjach wywiadu wojskowego, obserwacyjnych i rozpoznawczych". Dlatego Kijów dąży do pozyskania ich większej liczby.

Drony zostały opracowane przez niemiecką firmę Quantum Systems i służą m.in. do wysoce zautomatyzowanego przechwytywania danych lotniczych, co dla Ukrainy w praktyce oznacza możliwość gromadzenia cennych danych wywiadowczych. Urządzenia mają otwartą architekturę systemów, dzięki czemu cały czas można rozbudowywać ich możliwości, a także zwiększać funkcjonalność systemu. Jak informują twórcy, sercem tego rozwiązania jest komputer sterujący lotem Quantum-Skynode, wyposażający je w pokładową moc obliczeniową i możliwości korzystania ze sztucznej inteligencji.

Urządzenie sprawdza się w trudnym terenie i trudnych warunkach środowiskowych. Jego istotnymi zaletami są łatwość obsługi (według firmy nauka jego obsługi zajmuje 3-4 dni), oraz ciche działanie. Vector może wydajnie pracować w powietrzu do 180 min. i latać z prędkością od 15 do 20 m na sekundę. W tym czasie zapewnia pilotom systemu podgląd w czasie rzeczywistym. Rejestrowane przez zaawansowane kamery obrazy mogą być przesyłane strumieniowo do wielu naziemnych stacji kontrolnych za pośrednictwem zaszyfrowanych łączy danych Mesh IP na odległość do 35 km.

Serwis Militarny przypomina, że urządzenie transportowane jest w specjalnej torbie o wymiarach 54 x 80 x 34,5 cm, do której przenoszenia potrzebna jest jedna osoba. Sam dron Vector waży nieco ponad 7 kg, ma długość 1,63 m, a rozpiętość jego skrzydeł to 2,80 m. Urządzenie jest gotowe do użycia w ciągu trzech minut. Dodatkowo Vector jako bezzałogowiec eVTOL może wykonywać pionowe starty i lądowania, co oznacza, że można go użyć w dowolnym miejscu i bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu.