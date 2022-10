Niemiecki Hyperloop dominuje w Europie. Zaczynają się poważne testy

Technical University of Munich (TUM) od dawna opracowuje swój TUM Hyperloop. Według haseł marketingowych to klucz do wizji świata, w którym nie będzie ograniczeń w formie odległości i czasu. Nowa era mobilności ma bazować na specjalnych tunelach, w których utrzymuje się obniżone ciśnienie, co przekłada się na znacznie mniejszy opór przy dużych prędkościach.