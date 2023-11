Niemiecki batalion pancerny na Litwie. Dostanie to co najlepsze

Czołgi powstały, podobnie jak ma to miejsce w przypadku czołgów M1 Abrams poprzez przebudowę starszych wariantów Leopardów 2 do najnowszego standardu. Poza wzmocnieniem pancerza czy zastosowaniem dłuższej armaty podobnie jak ma to miejsce w wersji A6, Niemcy dodali dodatkowe generatory (tzw. APU - Auxiliary Power Unit) zapewniające zasilanie pokładowej elektroniki przy wyłączonym silniku głównym co znacznie obniża sygnaturę termiczną czołgu podczas pozostawiania w zasadzce.