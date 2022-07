Niemiecka fregata Sachsen otworzyła ogień na Bałtyku. Użyła lasera

Rozwój laserów sprawia, że co możliwe staje się zwalczanie niewielkich, szybko poruszających się obiektów. Do niedawna były to cele, których niszczenie z konwencjonalnej broni, jak karabiny maszynowe czy szybkostrzelne działka, było dość trudne, a w przypadku użycia pocisków przeciwlotniczych – drogie.