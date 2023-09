Niemcy zapowiadają pakiet pomocowy dla Ukrainy. Brakuje w nim kluczowej broni

Ukraina bardzo zabiega o tę broń zdając sobie sprawę z jej dużej siły rażenia. Każdy tego typu pocisk waży ok. 1400 kg, z czego aż 500 kg przypada na głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised). W zależności od aktualnej potrzeby atakującego oddziału i celu może ona zostać zdetonowana jak klasyczny pocisk odłamkowo-burzący albo z opóźnieniem.

Istotną cechą pocisków manewrujących Taurus jest ich zasięg. Pozwalają razić cele znajdujące się w odległości nawet 500 km. Być może Niemcy finalnie zdecydują się na specjalne oprogramowanie, które zmniejszy zasięg do 300 km. Część tamtejszych polityków sugerowała już taki scenariusz argumentując go obawami o atakowanie przez Ukraińców celów położonych w głębi Rosji, co ich zdaniem może doprowadzić do zaognienia się konfliktu.