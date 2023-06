Przypomnijmy, że Mi-24 to sprzęt rosyjski, ale chcąc dokładnie omówić jego rodowód trzeba sięgnąć pamięcią jeszcze do czasów ZSRR. To śmigłowiec, którego produkcja rozpoczęła się w 1970 r. i trwała aż do 1989 r. W przypadku czeskiej armii początki służby tych jednostek przypadły również na lata nieistniejącego obecnie państwa. Śmigłowce pojawiły się w Czechosłowacji w 1978 r., a po jej rozpadzie posiadana pula została podzielona na Czechy i Słowację.