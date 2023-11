Niemcy mogą zmienić zdanie. Czy Arabowie dostaną europejski myśliwiec?

Konflikt Izraela z Hamasem w Strefie Gazy odciska swoje piętno na europejskiej polityce międzynarodowej. W Niemczech nasila się debata nad cofnięciem embargo na sprzedaż do Arabii Saudyjskiej myśliwców Eurofighter. Ten rynek jest też badany przez producentów francuskiego modelu Rafale.

Myśliwce Eurofighter produkowane są w Wielkiej Brytanii i to ona zajmowałaby się ich sprzedażą do Arabii Saudyjskiej, aby to jednak zrobić, potrzebuje ona zgody Niemiec, które są partnerami w projekcie Eurofighter. Władze w Berlinie zablokowały transakcję w 2018 roku, po zabójstwie opozycyjnego dziennikarza Jamala Khashoggi na terenie saudyjskiego konsulatu w Stambule.

Eurofightery czy Rafale?

W swoich zasobach Wielka Brytania ma 70 Eurofighterów, a na liście zamówień pozostaje 48 sztuk zamówionych przez Arabię Saudyjską. Brytyjczykom zależy na odblokowaniu kontraktu przez Berlin, ponieważ produkcja myśliwców zapewnia 5 tys. miejsc pracy w zakładach BAE Systems, które je produkują oraz kolejne 15 tys. miejsc pracy w zakładach powiązanych z produkcją.

Konkurentem Eurofightera jest francuski samolot Rafale firmy Dassault Aviation. Choć aktualnie Rafale przoduje pod względem liczby zakontraktowanych do produkcji samolotów (310 sztuk) względem Eurofightera (151 sztuk), to podsumowując sprzedaż zagraniczną i krajową to właśnie owoc brytyjsko-niemieckiej (a także włoskiej i hiszpańskiej) kooperacji ma przewagę. Eurofighter kończy z wynikiem 681 samolotów, przy 596 egzemplarzach od Rafale.

Czym się różnią?

Oba samoloty to dwusilnikowe myśliwce wielozadaniowe o podobnych wymiarach i zbudowane w tak zwanym "układzie kaczki", co oznacza, że ster wysokościowy znajduje się w dziobowej części kadłuba, przed skrzydłami. Oba samoloty dostępne są w opcji dla jednego i dwóch pilotów. Eurofighter napędzany jest silnikami dwuprzepływowymi EuroJet EJ200, podczas gdy Rafale wyposażony jest w również dwuprzepływowe silniki SNECMA M88-2. Konstrukcja francuska jest lżejsza, gdyż waży jedynie 9,1 tony w porównaniu do 11 ton konkurenta.

Eurofighter osiąga 2120 km/h prędkości maksymalnej przy pułapie operacyjnym 18300 metrów, a deklarowany zasięg to 3706 kilometrów. Rafale z kolei ma deklarowaną maksymalną prędkość 2130 km/h przy pułapie operacyjnym 16800 metrów. Deklarowany zasięg jest tu podobny, bo też 3700 kilometrów. Poza całą gamą dostępnych pocisków rakietowych i bomb myśliwce posiadają wbudowaną broń pokładową w postaci: dla Eurofightera - działka Mauser BK-27 o kalibrze 27 mm, a dla Rafale - działka GIAT 30/719B o kalibrze 30 mm.

Mateusz Tomiczek, dziennikarz Wirtualnej Polski