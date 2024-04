Niedawno był w Polsce. Już wiadomo, że gigant miał na pokładzie ważny ładunek

Nagranie na swoim profilu na Facebooku opublikował Dustin Weese. Jak wyjaśnił, zostało ono zarejestrowane 5 kwietnia na lotnisku Harrisburg. To miasto we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, stolica stanu Pensylwania. Co ciekawe, chodzi tutaj o samolot o numerze rejestracyjnym UR-82027, który tego samego dnia startował z Rzeszowa.

To co jest warte odnotowania to fakt, iż na powyższym nagraniu widać wyrzutnię systemu Patriot, która na pierwszy rzut oka nie wydaje się uszkodzona w znacznym stopniu. Jednocześnie warto pamiętać, że wyrzutnia to tylko część tego systemu rakietowego - obok radaru i skomputeryzowanego stanowiska dowodzenia, które są uznawane za bardziej zaawansowane i trudniejsze do naprawy.