Niebywałe nagranie z Ukrainy. Czegoś takiego Rosjanie jeszcze nie widzieli

O tego typu działaniach Ukraińców poinformowało amerykańskie wydanie tygodnika "Newsweek". Na jego łamach przypomniano, że "psy-roboty" są wykorzystywane jako wsparcie sił ukraińskich na linii frontu od sierpnia br., ale zrzucanie ich z dronów to coś nowego.

Na filmie, który pojawił się na platformie X, dron zrzuca robota przypominającego psa. Na innym nagraniu, udostępnionym na początku września br. przez zgrupowanie wojsk "Chortyca", widać z kolei czworonożnego robota towarzyszącego ukraińskiemu żołnierzowi. Żołnierz używa wówczas zamontowanej na robocie kamery termowizyjnej do monitorowania zalesionego terenu.

Ukraińska armia korzysta z takich robotów do transportu amunicji, obserwacji terenu oraz wsparcia jednostek frontowych w starciach z siłami rosyjskimi . Pierwszy raz zaprezentowano te zdalnie sterowane urządzenia w sierpniu na kanale Telegram 28. Brygady Zmechanizowanej, gdzie opublikowano wideo pokazujące robota patrolującego zrujnowane miasto.

Dzięki zastosowanemu kamuflażowi antytermicznemu, "psy-roboty" pozostawiają ślad podobny do królika, co czyni je trudnymi do wykrycia przez przeciwnika. Są w stanie przenosić ładunki o masie nawet 7-8 kg.