Nie tylko awarie technologiczne. Sprzęt narażony jest na inne zagrożenia

Globalna awaria technologiczna, do której doszło 19 lipca 2024 r., sprawiła, że wielu użytkowników urządzeń z systemem Windows na całym świecie miało problemy z ich funkcjonowaniem. Winę za to ponosiły zakłócenia usługi Azure oraz wadliwa aktualizacja od amerykańskiej firmy CrowdStrike. Skutki awarii odczuły m.in. sektor bankowy, medialny, a także transportowy. Wadliwe aktualizacje nie są jednym czynnikiem, który może doprowadzić do podobnego chaosu. Technologia, która towarzyszy nam w życiu codziennym jest też zależna od pogody kosmicznej. Mogą na nią oddziaływać również cyberataki.