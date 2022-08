Nie śpisz w nocy? Naukowcy nie mają dobrych wieści

Naukowcy w "The Mind After Midnight: Nocturnal Wakefulness, Behavioral Dysregulation, and Psychopathology" zaprezentowali hipotezę o nazwie "Umysł Po Północy" (ang. Mind After Midnight), sugerującą, że ludzkie ciało i umysł podążają za naturalnym 24-godzinnym cyklem aktywności, który wpływa na nasze emocje i zachowanie. Oznacza to, że w określonych godzinach ludzie mają skłonność do odczuwania i działania w określony sposób.