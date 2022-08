Najgłębsza jaskinia w Australii. Wzbudza zainteresowanie nie tylko rozmiarem

Nowoodkryta jaskinia znajduje się w południowej Tasmanii na głębokości 401 metrów pod ziemią. Przygotowania do jej zbadania trwały kilka miesięcy, ale w końcu w lipcu eksperci, wśród których znaleźli się m.in. Stephen Fordyce, Ciara Smart, Jemma Herbert i Brendan Moore zdołali przebyć całą długość jaskini. Wyprawa trwała 14 godzin.

Wcześniejszy rekord należy do położonej 4 metry wyżej Niggly Cave. "Przypuszczaliśmy, że gdzieś tam jest głębsza jaskinia. Niggly to rozbudowany system korytarzy z wodospadem. Grotołazi od dawna zastanawiali się, co dalej dzieje się z tą wodą", wyjaśniła Karina Anders w wywiadzie dla ABC.