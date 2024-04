Rafale to dwusilnikowy wielozadaniowy myśliwiec, który wywodzi się z lat 70. XX wieku. To wciąż najnowocześniejszy myśliwiec francuskiej produkcji. Cechuje go konstrukcja oparta na wykorzystaniu skrzydła typu delta z usterzeniem kaczki. Maszyna jest ceniona za bardzo dobre właściwości manewrowe zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach (rozpędza się do maksymalnie 1,8 Ma, czyli ok. 2130 km/h). Samolot może osiągać pułap nawet 16 800 m.