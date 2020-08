Nie będzie TikToka? Ważą się losy aplikacji dla młodzieży

TikTok to aplikacja, która szturmem zdobyła popularność wśród nastolatków na świecie i w Polsce. Globalnie TikTok ma 800 mln aktywnych użytkowników, a w Polsce 2,5 mln, wg raportu Open Mobi. Chociaż ta liczba jest zdecydowanie niższa niż użytkowników Facebooka (16,5 mln), to należy pamiętać, że TikTok jest skierowany przede wszystkim do osób w wieku 10-19 lat. Ta grupa wg GUS w Polsce liczy natomiast 3,7 mln.

Hit sieci. Kot próbuje lody. Bezcenna reakcja

Co to jest TikTok?

TikTok naraził się na krytykę, treści produkowane przez młodych ludzi często są mocno seksualizowane. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to najpopularniejsza aplikacja społecznościowa wśród generacji Z.

Koniec TikToka?

Dobra passa TikToka może się skończyć, bo prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że aplikacja ta może zostać zablokowana w USA. Jaki miałby być powód takiej decyzji? Oficjalnie chodzi o bezpieczeństwo. TikTok należy do chińskiej korporacji, która ma zbierać dane o użytkownikach i przekazywać chińskiemu rządowi. Nie byłoby to niczym nowym, bo tak działa m.in. Facebook czy Google.

Blokada w USA gorsza niż blokada w Polsce

Microsoft na ratunek

Polscy TikTokerzy mają jeszcze jeden powód do radości. Amerykański ban na TikToka może nie dojść do skutku. Wszystko dzięki Microsoftowi, który poinformował, że prowadzi rozmowy w celu przejęciu platformy w krajach anglojęzycznych. Jeśli to przejęcie się uda, to Donald Trump straci argument do zablokowania aplikacji. Rozmowy Microsoftu z właścicielem TikToka, chińską firmą ByteDance mają zakończyć się 15 września 2020.